Accoltellata numerose volte la donna giunta in condizioni gravissime all’ospedale Cardarelli di Napoli. Ad accoltellarla è stato il marito che, dopo l’aggressione è fuggito in auto.L’uomo si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dove si trova attualmente. Intorno alle 4.30 la donna, 40 anni il maggio prossimo, è stata accoltellata dal marito nella loro abitazione nel quartiere San Carlo all’Arena.

In rianimazione

La donna è stata condotta in ospedale già in gravi condizioni e più volte colpita. Ora è sottoposta a terapia in rianimazione. Ancora sconosciute le cause dell’aggressione. Sul fatto stanno indagando, in una azione congiunta, carabinieri e polizia.