Gli agenti di polizia municipale del Comune di Ottaviano hanno identificato, tramite il numero di targa, e sanzionato 38 autovetture. Lo scorso 28 marzo, Domenica della Palme, stazionavano lungo via Valle delle Delizie. Ai proprietari delle automobili sarà contestato il fatto che si trovavano in quella zona della città senza che ce ne fosse un giustificato motivo. Tutto in piena zona rossa e nonostante le ordinanze sindacali restrittive in vigore.

Le immagini di Valle delle Delizie piena di veicoli avevano fatto il giro dei social network su internet. In tanti si erano appunto chiesto cosa ci facessero tutte quelle automobili in sosta nella zona, e infatti il Comune ha fatto scattare i controlli. Oggi la notizia delle multe proprio per avere violato la Zona Rossa.