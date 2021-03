Secondo quanto si apprende sarebbero già tutte somministrate, tra Napoli e provincia, le dosi del vaccino AstraZeneca rientranti nel lotto bloccato da Aifa. Tra il capoluogo partenopeo e l’hinterland non ci sarebbero in giacenza altre dosi del lotto in questione. Buona parte delle somministrazioni sarebbe avvenuta due-tre settimane fa, senza avere nei giorni successivi segnalazioni di particolari eventi avversi. E’ in corso comunque la verifica dell’Unita’ di crisi regionale su tutti i pazienti che hanno ricevuto vaccini dal lotto bloccato.

Ecco come si agirà ora

L’Unità di Crisi della Regione Campania sta svolgendo controlli su tutti i pazienti che hanno ricevuto dosi di vaccino dal lotto di Astrazeneca ABV2856 bloccato dall’Aifa. Si stanno rintracciando le persone a cui è somministrato, che sono contattate per conoscere le loro condizioni e le reazioni che hanno avuto al vaccino. Dai primi riscontri che stanno arrivando, spiega una fonte dell’Unità di Crisi, sembrerebbe che non ci sia quasi nessun caso di reazione avversa se non di lieve entità. «Ma è chiaro che siamo all’inizio». Su tutte le persone che sono state vaccinate con dosi del lotto sospetto verrà avviata una sorveglianza medica.