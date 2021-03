Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana a ridosso del ritorno della Campania in “zona rossa”, il dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento anticovid. In totale, tra venerdi’ e domenica controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone e 175 attivita’ commerciali. Sono 159 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli ha riguardato in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, piazza Rodino’, via Chiaia, i Decumani, il Vomero.

I quartieri

Tra i quartieri San Ferdinando, piazza Carlo III, Piazza del Gesu’ e Piazza Bellini, i militari hanno sanzionato decine di persone. Tutte sorprese in strada senza un valido motivo e hanno sequestrato, nel corso dei controlli, anche grazie all’ausilio di cani antidroga, hashish e marijuana. All’esterno dell’area portuale, il II Gruppo durante tutto il fine settimana ha sorpreso in piena notte, in violazione del coprifuoco, piu’ di 40 persone provenienti dalle citta’ della provincia. Inoltre, lo stesso Reparto, a seguito della segnalazione di alcuni passanti, e’ riuscito a trarre in salvo e a far trasportare in ospedale un uomo in mare. Era in difficolta’ nelle acque del Molosiglio.