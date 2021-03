Tre persone arrestate, due denunciate, 14 chili di droga sequestrati e raffica di sanzioni per il mancato rispetto delle restrizioni anti-Covid. E’ l’esito di una serie di controlli a tappeto voluti dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli che ha interessato la citta’ di Torre Annunziata e i comuni limitrofi. Azione che ha visto impegnati i militari della compagnia di Torre Annunziata insieme a quelli del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno. In particolare a Boscoreale tre persone in manette. Un uomo di 28 anni gia’ noto alle forze dell’ordine e due coniugi, lei 31 anni incensurata, lui un anno piu’ grande e con precedenti, arrestate per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L’attenzione dei carabinieri si e’ concentrata su un immobile nella disponibilita’ dei tre, utilizzato come deposito di droga.

La perquisizione

Durante la perquisizione, effettuata anche con l’ausilio delle unita’ cinofile, rinvenuti e sequestrati due borsoni contenenti 13 chilogrammi di marijuana. Poi un chilo di hashish e quasi sette grammi di cocaina. Trovati anche 19.995 euro in banconote di vario taglio nascoste tra alcuni maglioni in camera da letto. Trovati anche manoscritti per l’illecita attivita’ e la relativa contabilita’. Risultato inutile il tentativo dei coniugi di disfarsi di una parte dello stupefacente gettandolo dalla finestra del bagno, visto che le forze dell’ordine avevano circondato lo stabile.