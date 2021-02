A Sant’Antonio Abate in una residenza per anziani 33 ospiti sono risultate contagiate dal Coronavirus. L’Asl Napoli 3 Sud ha notificato al Comune un nuovo focolaio all’interno della Casa Albergo Divina Provvidenza di via Casa D’Auria. Le anziane erano tutte vaccinate all’inizio del mese con la prima dose del vaccino anti-Covid, ed erano in attesa di ricevere la seconda dose del vaccino. In città, sono complessivamente 48 i nuovi casi positivi – tra cui le 33 anziane – e sono sei i guariti.

La sindaca

«L’allarme si è esteso anche al personale in servizio presso la struttura – spiega il sindaco Ilaria Abagnale – parte del quale è risultato anch’esso positivo al Covid-19, dopo essersi sottoposto al tampone di routine. Rassicuriamo la cittadinanza sullo stato di salute attuale delle signore, attualmente stabile e monitorato costantemente dagli organi preposti. La stessa struttura continua ad essere sanificata periodicamente, così come previsto da protocollo sanitario».