Vaccino, via alla seconda fase, con priorità ai soggetti vulnerabili. Sono 6 le categorie che saranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid. La prima sarà quella dei soggetti «estremamente vulnerabili» per particolari patologie, indipendentemente dall’età. Lo prevede infatti l’aggiornamento del piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2.

Le patologie

I primi ad essere vaccinati nella fase 2, indipendentemente dall’età, saranno dunque i soggetti ‘estremamente vulnerabili’, ovvero con patologie valutate come «particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a Covid-19». Si tratta di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni, neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido, grave obesità. Lo prevede l’aggiornamento del Piano vaccinazione anti-Covid.