Tragedia questa notte lungo la strada che collega Apice a Sant’Arcangelo Trimonte. Un 23enne del posto ha perso la vita in un incidente stradale. Lievi le ferite, invece, per la fidanzata e il fratello della vittima, che viaggiavano con lui: sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il dramma è avvenuto intorno alle 3: la Fiat Punto sulla quale erano a bordo è uscita di strada. Per il giovanissimo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Paduli, che hanno proceduto ai rilievi.