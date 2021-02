Tragedia sulle strade della Campania, che fa i conti con un nuovo incidente mortale. Nell’ultimo in ordine di tempo, ha perso la vita un bambino di appena 4 anni. L’incidente stradale che è costato caro al piccolo è avvenuto a Casal Velino, nel Salernitano, in località Verduzio. In queste ore si sta provando a fare luce sulla tragedia.

La ricostruzione della dinamica

Stando alle prime informazioni, il piccolo si trovava a bordo di un’automobile insieme con alcuni familiari. Sono tutte da chiarire però le cause del drammatico incidente in cui ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, la vettura su cui si trovava il piccolo è finita fuori strada improvvisamente.