Sono 76 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 43 guarigioni. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 21,41 per cento a fronte di 355 tamponi effettuati. Sale dunque a 921 il numero di cittadini attualmente positivi: 910 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. È a 2.954 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 1.997 guarite e 36 decedute.

Il primo cittadino

“L’escalation di contagi sembra non volersi arrestare – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -, e lo scenario che si pone davanti ai nostri occhi è fortemente preoccupante. Nei primi 43 giorni del 2021, sono stati riscontrati sul nostro territorio 1.555 nuovi casi di positività: 156 in più rispetto alla somma complessiva dei 10 mesi precedenti. Si tratta di un dato inquietante, che dovrebbe indurre tutti i cittadini ad una riflessione seria e all’assunzione di comportamenti responsabili. Circostanza che di fatto, dall’inizio del nuovo anno, non si è verificata. La conseguenza è che ad oggi in città ci sono quasi mille persone attualmente positive, con il rischio concreto di essere ulteriormente travolti nelle prossime settimane dalla diffusione ormai incontrollata del virus. Le ordinanze e le misure restrittive servono a poco se una parte dei cittadini continua ad infischiarsene delle regole».