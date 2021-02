Protesta con blocco stradale sul lungomare di Napoli. Un gruppo di persone, alcune delle quali ristoratori, ha bloccato il traffico veicolare lungo via Partenope, all’incrocio con via Raffaele De Cesare. Blocco dunque in segno di protesta contro le limitazioni alle loro attività dovute alle misure anti Covid. Sul posto è presente la Polizia.

La protesta

I manifestanti hanno messo diversi contenitori per la raccolta differenziata al centro della carreggiata per bloccare il traffico veicolare, che da qualche tempo è tornato su lungomare di Napoli, precedentemente reso pedonale, a causa della chiusura della Galleria Vittoria. Il gruppo di manifestanti, presenti in diverse decine, si è seduto a terra davanti al cordone di polizia in assetto antisommossa.