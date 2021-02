Tik Tok adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Inoltre, lancerà una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. È quanto ha comunicato la piattaforma di video sharing al Garante della protezione dei dati personali, dopo il provvedimento di blocco imposto nei giorni scorsi dall’Autorità. L’Autorità si è, in ogni caso, riservata di verificare l’effettiva efficacia delle misure annunciate.

Le indagini sui bambini suicidati

I casi di suicidi avvenuti o tentati, nel mondo e anche in Italia, si stanno moltiplicando. Ed alcuni arrivano proprio da challenge del social in questione, o almeno le indagini sono indirizzate in questo senso. Negli ultimi tempo si sono tolti la vita bambini a Napoli, Palermo e Bari e si sta cercando di capire quanto abbiano influito altri utenti del network. Intanto arrivano le restrizioni.