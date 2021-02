Campania in zona arancione: il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione sospende la sua ordinanza nella parte in cui imponeva la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio ad eccezione dei punti vendita di generi di prima necessita’ a partire dalle 18. ”Considerato il provvedimento del ministro della Salute – si legge in una nota dell’ufficio stampa del primo cittadino – la regione è collocata nella cosiddetta ‘zona arancione’. Il sindaco ha emanato una nuova ordinanza che elimina l’obbligo della chiusura anticipata”.

Il primo cittadino

”La decisione assunta – spiega Ascione – scaturisce anche da una sensibile diminuzione dell’indice di positivita’ sul territorio cittadino, e dall’inizio della campagna di vaccinazione volontaria rivolta al personale scolastico. Grazie alla quale ci auguriamo che si possano creare le condizioni per tornare quanto prima alla didattica in presenza”. Restano invece confermate le altre disposizioni. Tra queste la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con l’adozione della didattica a distanza, fino al prossimo 2 marzo.