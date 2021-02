Controlli serrati dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nella città di Pomigliano d’Arco. In campo i militari della compagnia di Castello di Cisterna che hanno identificato 64 persone e controllato 31 veicoli. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne incensurato di Arzano. Controllato in Via Leopardi, all’interno del complesso popolare “ex 219”, è stato trovato in possesso di 163 dosi di crack e 100 di cocaina. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.

I sequestri

Ancora droga, questa volta sequestrata a carico di ignoti. In un’area condominiale dello stesso rione i militari hanno rinvenuto 7,8 grammi di hashish. Numerose le contravvenzioni al Codice della Strada, molte delle quali per guida senza copertura assicurativa e guida senza casco. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.