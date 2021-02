Sospese le somministrazioni dei Vaccini agli over 80 nell’Asl Napoli 1 Centro. La motivazione riguarda la fornitura in termini quantitativi, che non è adeguata alla necessità di somministrare Vaccini sia agli over 80. Così alle seconde dosi di chi ha già effettuato la prima Vaccinazione 21 giorni fa.

Gli Over 80

“Per gli over 80 le forniture di dosi di Pfizer – fanno sapere dall’Asl Napoli 1 Centro – non sono adeguate, in termini quantitativi, alla richiesta di somministrazione ed alla nostra capacità di somministrate dosi/giorno. Per il personale scolastico AstraZeneca è fornito in dosi adeguate e proseguirà. Quindi abbiamo aumentato a 2.500 le dosi al giorno e contemporaneamente Vacciniamo le seconde dosi, circa 800/1.200”.