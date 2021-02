Emergenza Covid, controlli a tappeto e multe fino a 400 euro in città. «Abbiamo intensificato tutti i controlli sul territorio ed in particolare nelle zone a rischio assembramento. Chiedo a tutti di rispettare le norme e ricordo che siamo in zona arancione. Non possiamo spostarci tra un comune e l’altro, dopo le ore 18 non è possibile consumare bevande all’aperto, in prossimità di locali o piazze, come invece è accaduto lo scorso fine settimana al Casamale. C’è obbligo di mettere la mascherina sempre, anche all’aria aperta, e si rischia una multa pesante anche di euro 400» ha commentato il sindaco Salvatore Di Sarno, che ha annunciato come il locale corpo dei vigili urbani, guidato dal comandante Claudio Russo, stia intensificando i pattugliamenti cittadini, anche nelle ore serali.

Terza Ondata

«L’altro giorno piazza Vittorio Emanuele III era piena di ragazzi e quasi tutti senza mascherine: pronto il doppio intervento dei vigili urbani. Controlli effettuati nuovamente al borgo del Casamale, ma anche in via Milano e nelle zone periferiche di Somma Vesuviana», ha detto ancora la fascia tricolore. Sono 53 i nuovi casi in città, relativi però agli ultimi cinque giorni. Sembrerebbe dunque esserci una stabilizzazione della curva. Anche se nella sola giornata di martedì sono stati registrati ben 22 nuovi positivi al Covid-19, dieci ieri.