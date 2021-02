Scuole di ogni ordine e grado chiuse da domani fino al 20 febbraio prossimo a Somma Vesuviana. Il sindaco Salvatore Di Sarno, ha anche disposto la chiusura delle piazze cittadine per San Valentino e per il martedi’ grasso di Carnevale. La decisione, spiega il sindaco che aveva gia’ disposto la chiusura delle scuole materne, elementari e medie, arriva dopo che l’unita’ di crisi della Regione Campania ha segnalato un “alert” per Somma Vesuviana. L’incidenza di nuovi positivi è infatti al 10,82%.

Il sindaco

“Per questo motivo – ha specificato Di Sarno – a decorrere dal 13 e fino al 20 febbraio ho ordinato, pochi minuti fa la sospensione delle attivita’ didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ho disposto la chiusura della piazza centrale del paese, Piazza Vittorio Emanuele III e di Piazzetta Mia Martini, per le giornate del 14 e 16 Febbraio. Ma anche la chiusura dalle ore 18 alle ore 24 di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale. Fatta eccezione per le casette dell’acqua, i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie. Nonche’ quelli presso tabaccai per i soli prodotti del monopolio e non alimentari”.