“Purtroppo è arrivata la conferma del tampone positivo per 5 bambini del Terzo circolo didattico. Dunque dopo il colloquio di questa mattina con la Asl, ho deciso la proroga della chiusura anche delle scuole d’Infanzia fino al prossimo 27 febbraio”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano. “Da dati della Regione Campania l’incidenza dei nuovi positivi è scesa di quasi tre punti percentuale, passando dal 10,82% all’ 8,05%, spiega. Ma ora è sotto osservazione l’analisi dei dati epidemiologici per setting di interesse pandemico. Da questa analisi è emerso che la percentuale dei setting analizzati è superiore alle percentuali comunali. E che la gravità dell’estensione del fenomeno nell’ambito del setting è da considerarsi in fascia rossa. Dunque questo significa che attualmente a livello cittadino abbiamo un dato sotto il livello regionale. Ma da tenere in una situazione di controllo”.

L’ordinanza

“Alla luce di questa novità di non poco conto, ordino, a decorrere dal 22 febbraio 2021 e fino al 27 febbraio 2021 salvo proroghe legate all’andamento epidemiologico, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado (sia pubbliche che private) presenti sul territorio comunale; per lo stesso periodo è attivata la didattica a distanza, nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente; fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e\o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’ Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto”. “Faccio appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini – conclude Di Sarno -affinché assumano spontaneamente comportamenti improntati alla massima prudenza evitando occasioni di contatti interpersonali non strettamente necessari. Intensificheremo i controlli presso le attività e i luoghi di assembramento”.