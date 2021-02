Zona Arancione da questa mezzanotte per la Campania, che dopo oltre un mese di “Giallo” vede ricrescere l’indice di contagio e ritorno a rischio moderato. Dunque, si cambia.

Spostamenti

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da Comuni e Regioni, salvo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Deroga per uno spostamento al giorno di due persone, esclusi minori di 14 anni.

Coprifuoco

Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino.

Bar e ristoranti

Restano chiusi al pubblico. Asporto consentito fino alle 22 per i ristoranti e fino alle 18 per i bar. Delivery sempre.

Centri commerciali

Chiusi nei weekend ad eccezione dei negozi che vendono generi ritenuti necessari.

Negozi

Sono aperti regolarmente.

Scuole

Scuole tutte aperte, unico limite per le superiori con attività in presenza solo per il 50-75% degli alunni.

Trasporti

Riduzione fino al 50% del trasporto pubblico.

Piscine e palestre

Restano chiuse, consentita solo attività motoria vicino casa.