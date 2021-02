NAPOLI – Finalmente i tre punti. Dopo anche l’uscita dall’Europa che conta, il Napoli si concentra bene nella sfida contro i cugini beneventani. Un derby dal sapore di rivincita. Finalmente, poi, c’e’ il ritorno di Dries e del vero Ghoulam. Il gruppo e’ sembrato essersi ritrovato, almeno stasera, e che l’architettonica prestazione abbia ripagato quanto perso nelle gare addietro.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

MERET 6 – Ospina gli cede il posto e Meret non delude. Quasi mai chiamato in causa tranne che per negare lo specchio a Depaoli al 38′ e qualche altra uscita successiva.

DI LORENZO 6 – Il terzino spinge, forse meno di Ghoulam e si trova nell’azione rocambolesca che assegna al Napoli il goal del 2-0. Bene dai.

RRAHMANI 6,5 – Al 62′ anticipa Meret e continua l’azione senza problemi. Acquisisce di volta in volta una maggior sicurezza e con personalita’ mantiene il posto da titolare. Rispetto alle precedenti uscite riesce a temporeggiare molto bene sulle offensive avversarie.

KOULIBALY 5,5 – Non male la prestazione se non fosse per l’espulsione rimediata nel finale. Si poteva evitare. Salta il Sassuolo nel truno infrasettimanale.

GHOULAM 6,5 – I suoi miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. Recupera bene e meglio. Potrebbe riverlarsi l’innesto di questa seconda parte di campionato.

BAKAYOKO 6 – Battagliero e riesce a tenere senza problemi gli avversari di reparto. Un po’ falloso ma va bene.

FABIAN RUIZ 6 – Prova piu’ volte la conclusione e con personalita’. Sta piano piano riacquisendo il suo livello e filtra bene a centrocampo.

ZIELINSKI 6,5 – Ottimo negli inserimenti, livello alto. Riesce a trovare un gran goal, poi annullato. Insigne rintracciato sulla traiettoria che mette in fuorigioco la sua momentanea rete ( dal 82′ MAKSIMOVIC S.V. ).

INSIGNE 7 – Ottimo l’assist per Di Lorenzo. Tante buone giocate e trova l’assist per il raddoppio. Si fa vedere spesso e riesce a creare superiorita’ numerica.

POLITANO 6 – Buona la sua prestazione, nonostante i continui pericoli. Involontariamente devia il 2-0 e palla nel sacco ( dal 85′ HYSAJ S.V. ).

MERTENS 7,5 – Nonostante sia ancora in fase di recupero, nonostante tutto, e’ sempre lui a metterci i piedi. E’ mancato tanto e la sua rete potrebbe consacrare un nuovo inizio ( dal 82′ ELMAS S.V. ).

All. Gennaro GATTUSO 6 – Fondamentali i rcuperi dei due pilastri di questa gara, Mertens e Ghoulam. Peccato per la gestione dei cambi i quali, probabilmente, avrebbero ‘salvato’ gli azzurri dall’espulsione di Koulibaly, inserendo Maksimovic qualche minuto prima in vista della gara infrasettimanale contro il Sassuolo fuori casa. Tutto sommato, meglio.

Fonte foto: CalcioMercato.com