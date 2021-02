Tragedia per Boscoreale. Addio a Sergio Ciano, appena 24 anni. Il ragazzo è morto nel sonno. A scoprirlo i vigili del fuoco allertati dai carabinieri dopo l’assenza sul lavoro. Sergio Ciano lavorava infatti presso un Istituto Tecnico Scolastico dove prestava momentaneamente servizio come collaboratore tecnico. Il fatto è accaduto a Mestre, vicino a Venezia anche perché da musicista e barman di questo periodo non si lavora causa pandemia. Bisognerà accertare le cause del decesso, ma è stato chiaramente un malore fatale.

La notizia

A darne notizia è il gruppo “Sei di Boscotrecase se….” tramite un post pubblicato proprio nel noto gruppo cittadino: “Caro Sergio , ti ho visto crescere in quella piazza Vargas tra mille e più calci ad un pallone. Lo consideravi un amico e ti piaceva talmente tanto giocarci che avevi un sogno…quello di giocare in una grande squadra. Tutti ti conoscevano, grandi e piccini perché avevi un carattere stupendo. Poi si cresce. Si diventa grandi, si entra nel mondo del lavoro e spesso ci si deve allontanare dalle proprie radici per cercare di costruirsi un avvenire.