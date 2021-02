“A Sant’Antimo un bambino di dieci anni sarebbe vittima di pestaggio da un bullo solo per non aver passato il pallone mentre si giocava. Una deriva di violenza inquietante che descrive alla perfezione lo stato delle giovani generazioni attuali. Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine locali verifiche in merito alla notizia, riportata da Melitoline”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Le reazioni

“Se fosse vero chiediamo che sia immediatamente individuato il bullo responsabile dell’aggressione assieme ai suoi genitori. Servono punizioni esemplari, devono capire che ad ogni azione corrisponde una conseguenza”.