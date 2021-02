Covid-19, casi in aumento in tutte le scuole in Campania, in particolare tra Salerno, Napoli e Caserta, e per la fascia di eta’ tra i 10 e i 18 anni. L’Unita’ di Crisi della Regione, riunita per esaminare proprio l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola si è espressa. “Valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’eta’”, si legge in una nota, inviera’ a tutti i prefetti e ai sindaci il grave quadro epidemiologico regionale in termini generali. Nonche’ in ambito scolastico, “affinche’ si valuti per ogni singola realta’ locale il necessario passaggio alla Dad per febbraio”. Con l’arrivo programmato del vaccino AstraZeneca, partira’ a breve la campagna di vaccinazione. Sarà riservata al personale scolastico, per docenti e non docenti di eta’ inferiore ai 55 anni. Progressivamente fino alla copertura totale, anche oltre i 55 anni.

Il governatore

Il governatore De Luca, nel corso della riunione dell’Unita’ di Crisi di oggi, ha espresso la necessita’ che la didattica in presenza vada sospesa in tutte le scuole. Dalle elementari alle superiori, visto l’incremento dei contagi. E’ per questo motivo che De Luca medita di inviare una raccomandazione ai sindaci e ai Prefetti della Campania per attuare la chiusura in presenza e demandare ogni ordine di scuola alla Dad. Se cio’ non avvenisse la Regione agirebbe da sola con un’ordinanza.