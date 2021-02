Lunedì 8 febbraio prossimo le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli Autoferrotranvieri (Mobilità Trasporto pubblico locale). Nella stessa giornata di lunedì e nella stessa fascia oraria, è stato proclamato uno sciopero aziendale da parte della organizzazione sindacale Cisl per il non equo trattamento per i lavoratori della circolazione (capi stazione e personale di gestione) e dell’ufficio Gtr.

Lo sciopero interesserà le linee della rete ferroviaria e i servizi automobilistici di Eav. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Di seguito elencate le ultime e le prime partenze garantite.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Da Napoli per

Sorrento 8:39

Sarno 8:02

Baiano 8:18

Poggiomarino 8:25

S. Giorgio via C.D. 8:41

Per Napoli da

Sorrento 8:26

Sarno 8:49

Baiano 8:32

Poggiomarino 8:34

S.Giorgio via C.D. 8.19

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Da Napoli per

Sorrento 13:09

Sarno 13:02

Baiano 13:18

Poggiomarino 13:25

S. Giorgio via CD 13:41

Per Napoli da

Sorrento 13:07

Sarno 13:49

Baiano 13:02

Poggiomarino 13:04

S.Giorgio via C.D. 13:19