La città è sotto choc per la tragedia del pomeriggio di ieri, quando un uomo di 31 anni, Antonio Mazza (nella foto), di Torre del Greco è morto in un incidente stradale in via Benedetto Cozzolino, a Ercolano. Lo schianto contro un furgone che proveniva in senso opposto diretto verso Portici. La tragedia alle ore 15,30. Testimoni hanno raccontato di avere sentito il rumore delle lamiere e dalla prima analisi della dinamica, il giovane, che di professione era baritono, si trovava in sorpasso. È accaduto tutto a pochi metri dal cimitero di Ercolano.

Sul posto è giunto personale dei Vigili urbani e sanitari del 118 per i soccorsi: ma il 31enne era già privo di vita. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono giunti sul posto anche Volanti della Polizia ed i Vigili del Fuoco.