Tragico incidente ieri a Saviano, dove ha perso la vita un noto imprenditore di Palma Campania. Si tratta di Tommaso Sorrentino, grossista di calzature, mentre l’uomo che viaggiava con lui, sempre di Palma Campania, è ricoverato in ospedale. Secondo quanto appreso Sorrentino avrebbe perso la vita poco dopo il sinistro, e sembrerebbe anche fosse cosciente una volta finito sull’asfalto. Poi la situazione sarebbe improvvisamente precipitata fino al decesso.

Soccorsi e indagini

L’altra persona a bordo della moto, amico e collega di Sorrentino, è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Non sarebbe in pericolo di vita, pur giunto al pronto soccorso in codice rosso. Ha riportato diverse fratture e la prognosi sarà lunga. Si indaga sulla dinamica del sinistro per valutare eventuali responsabilità di altri veicoli. Al momento le notizie sono ancora frammentarie, mentre Palma Campania è stretta nel dolore per la perdita di un uoo tanto noto quanto benvoluto in città.