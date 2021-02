Ci sarà domani l’ultimo addio a Vincenzo Lauri, il 27enne morto dopo un incidente in motocicletta a Poggiomarino. Lo schianto giovedì poco dopo le 13,30 in Via Iervolino, inutile ogni tentativo di soccorso per il giovane che lascia la compagna ed un bimbo di tre anni. I funerali si terranno nella sua Palma Campania, dove la salma giungerà alle 14,30 presso la parrocchia del Santissimo Rosario e Corpo di Cristo. La funzione religiosa è invece in programma un’ora dopo. Enzo viveva a Poggiomarino con la compagna ed il figlioletto e proprio nella città vesuviana ha trovato la morte.

Le indagini

Il corpo senza vita di Lauri sarà liberato nella mattinata di domani. Sul decesso, infatti, c’è chiaramente un’indagine in corso. Il sinistro ha visto finire la moto del giovane contro un’auto che si trovava al centro della carreggiata in via Iervolino. Polemiche ci sono state anche per i soccorsi. Le ambulanze del 118 di Poggiomarino erano infatti impegnate in altre emergenze e l’attesa per un mezzo di soccorso è stato lungo. Dalle informazioni preliminari sembrerebbe però che Vincenzo abbia perso la vita poco dopo l’impatto.