Un uomo è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Benevento, all’altezza dello svincolo per Santa Clementina. Si è trattato di uno scontro frontale tra due utilitarie. La vittima è un 64 enne di Benevento, che era alla guida di una “Daewoo Matiz”.

L’altro automobilista

Il conducente dell’altra auto, una “Fiat Grande Punto”, 52 anni, di Castelpoto, è in ospedale in gravi condizioni ma non in imminente pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.