Improvviso dramma alla stazione di Aversa, dove un uomo, residente a Giugliano in Campania, poco dopo essere sceso dal treno ha accusato un improvviso. Tornava da Genova poco prima delle otto di questa mattina e per lui non c’è stato niente da fare. Inutili i soccorsi al 118, perché l’uomo è spirato pochi minuti dopo il suo arrivo in stazione.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni il passeggero aveva appena terminato una lunga corsa in treno: infatti era partito da Genova ieri ed aveva viaggiato tutta la notte per poi arrivare ad Aversa questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato della Polfer: la salma è stata consegnata ai familiari per l’estremo saluto.