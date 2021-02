È l’archeologo tedesco Gabriel Zuchtriegel, 39 anni, il nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei. Lo annuncia il ministro della cultura Dario Franceschini, che ha scelto il suo profilo nella terna indicatagli dalla commissione di concorso. Zuchtriegel, dal 2015 alla guida del Parco archeologico di Paestum, ha una formazione in archeologia classica. Ha scavato anche a Selinunte e ad Eraclea. A Pompei ha già lavorato nella squadra dell’ex direttore Massimo Osanna. Vive a Napoli con moglie e due figli.

Musei in tempi di pandemia

“Sto discutendo con le categorie interessate e mi confronterò col Comitato tecnico scientifico per capire se con protocolli maggiori di sicurezza si potranno riaprire cinema e teatri e i musei nel weekend. Ovviamente prima di tutto viene la salute, ma speriamo e lavoriamo per riaprire il prima possibile”. Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali e del Turismo, Dario Franceschini, a margine di una conferenza stampa al Colosseo in cui ha annunciato il nuovo direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.