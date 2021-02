Il gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’impianto de “La Betoncave”, stabilimento industriale di Nocera Superiore. Azienda nota per la produzione di conglomerati cementizi e dotato di un impianto di frantumazione ed un impianto di produzione di calcestruzzo. Nel corso del sopralluogo i carabinieri del Noe hanno accertato che l’azienda non possedeva alcuna autorizzazione allo scarico. Le acque reflue industriali prodotte che erano convogliate illecitamente nell’Alveo Santa Croce.

Provvedimento preventivo

Al termine delle indagini i legali rappresentanti sono deferiti in libertà per i reati connessi allo scarico illecito di reflui industriali. Proseguono, dunque, le indagini della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ed i controlli dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale nei confronti delle aziende operanti nel bacino del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Tutto al fine di perseguire le attività illegali che contribuiscono all’inquinamento del corso d’acqua.