Leroy Merlin a Torre Annunziata riapre dopo il caso di Covid. In relazione all’ordinanza emessa dal Sindaco di Torre Annunziata, infatti, il megastore ha già messo in atto i provvedimenti di sicurezza. Tutto è scattato in seguito alla notifica, da parte dell’Asl, della positività al Covid di un dipendente del punto vendita Leroy Merlin di Torre Annunziata.

Il trattamento

L’azienda comunica di aver effettuato, ad opera di una ditta specializzata, un adeguato intervento di sanificazione e disinfezione in tutte le aree interne del punto vendita. Procedure in conformità alle direttive del Ministero della Salute. Il trattamento già eseguito il giorno successivo all’ultimo giorno di presenza, presso il punto vendita, del dipendente positivo.

La riapertura

“Pertanto, in ottemperanza alla suddetta ordinanza sindacale, il punto vendita Leroy Merlin di Torre Annunziata è regolarmente aperto secondo le disposizioni vigenti. Ed opera garantendo l’applicazione di tutte le norme igienico-sanitarie per la sicurezza dei propri clienti e dipendenti”, fa sapere la società in una nota.