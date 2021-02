Piccoli set fotografici in occasione della festa di San Valentino saranno allestiti fino a domenica in alcuni punti della citta’ di San Giorgio a Cremano. Un grande cuore nel Parco di Villa Vannucchi e tre postazioni per gli innamorati in via De Lauzieres, via Manzoni e via San Martino, nei pressi delle attivita’ commerciali. Qualsiasi coppia, nel rispetto delle norme anti covid, potra’ farsi un selfie nelle cornic. Se vorra’, potra’ inviare la propria foto via mail a segreteriasindaco@e-cremano.it con l’hashtag #cremanoinlove. Le foto piu’ belle saranno pubblicate entro 24 ore, sulla pagina facebook ‘Citta’ di San Giorgio a Cremano’.

Il sindaco

L’iniziativa e’ promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno che dice: ”Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, d’accordo con l’assessore Nunzia Sirica, abbiamo pensato di rendere San Giorgio a Cremano ‘la citta’ dell’amore’ per un week end, con l’obiettivo di favorire partecipazione e senso di appartenenza al nostro territorio. Promuoviamo partecipazione responsabile, appartenenza al territorio e condivisione di momenti di felicita’ per continuare a sentirci una grande comunita’. Ma facciamolo sempre con la massima sicurezza”