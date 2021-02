San Valentino e Carnevale: tavolo interforze ieri mattina al Comune di Pompei per contrastare gli eventuali assembramenti del fine settimana. Oltre al primo cittadino Carmine Lo Sapio, all’incontro hanno preso parte il vice questore del commissariato di Pompei, Antonella Palumbo, il comandante della stazione Carabinieri, Angelo Esposito e il comandante della Polizia Municipale, Gaetano Petrocelli. Presidiare le strade e le piazze cittadine per limitare la diffusione del virus sensibilizzando la popolazione ad adottare comportamenti responsabili.

Rischio Zona Rossa

Una necessità resasi ancora più impellente visto l’incremento della curva dei contagi registratosi in città così come dai dati diffusi dall’Asl Napoli 3. La nota diramata nei giorni scorsi dall’Unità di Crisi regionale ha inserito la città di Pompei nell’elenco dei 30 comuni a rischio zona rossa. Per questi ordini di motivi e al fine di tutelare sia la salute pubblica che l’ordine e la sicurezza, a partire da sabato 13 febbraio fino a martedì 16 febbraio alle 24 il sindaco ha disposto la chiusura delle aree e degli spazi attinenti a Piazza Falcone e Borsellino, Piazza Immacolata, Piazza Bartolo Longo e Fonte Salutare.

Il centro commerciale

Inoltre, è stata disposta la chiusura delle aree gioco e degli spazi esterni di pertinenza del Centro Commerciale La Cartiera. Per tutto il periodo interessato dalla disposizione sindacale, saranno rafforzati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio cittadino.