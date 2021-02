Intensificare i controlli antiassembramento a tutela della quiete e della tranquillità degli abitanti di tutti i quartieri cittadini. È questo quanto il sindaco Vincenzo Catapano ha chiesto ai vigili urbani sangiuseppesi. «Ho chiesto alla Polizia municipale di intensificare i controlli in tutti i quartieri di San Giuseppe Vesuviano. Anche ieri, come da diverse sere, i vigili hanno svolto serrati controlli al Villaggio Vesuvio».

L’appello

Catapano insiste: «Abbiamo un duplice obiettivo. Scongiurare la ripresa dei contagi in un momento così delicato. E garantire stabilmente serenità e sicurezza ai cittadini. Ho più volte richiesto, in tal senso, ancor più per l’orario notturno, la massima collaborazione di tutte le Forze dell’ordine», ha detto il primo cittadino.