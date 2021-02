“Proseguono i controlli delle Forze dell’Ordine per contrastare gli assembramenti. Sanzione e chiusura immediata anche per un esercizio commerciale in via Croce Rossa, per inosservanza delle disposizioni delle disposizioni anti-contagio. Occorre attenzione massima e che tutti rispettino le regole”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Assembramenti

Il primo cittadino aggiunge: “Sarà così anche nei prossimi giorni per tutelare la salute pubblica di tutti i cittadini di San Giuseppe Vesuviano e fermare gli irresponsabili di ogni età”. Per oggi c’è infatti timore per il Carnevale ed i possibili cortei spontanei che possono formarsi tra con i bambini”.