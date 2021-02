“La nostra attenzione ai bisogni dei più deboli continua anche nel 2021, costituendo pilastro inamovibile dell’operato dell’amministrazione che mi onoro di rappresentare.

Anche per l’anno 2021, dunque, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha aderito al progetto del Banco Alimentare. “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” – che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Ecco come fare domanda

“Con l’avviso pubblico appena pubblicato, saranno individuati 400 nuclei familiari, in condizione di disagio socio-economico e ambientale. A loro sarà garantita la consegna gratuita mensile di un “pacco alimentare” contenente generi di prima necessità.