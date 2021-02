Il Centro Commerciale Campania ha replicato in merito agli assembramenti di ieri documentati con una foto che ha fatto il giro del web. Nessuna festa, chiaramente, ma semplicemente bimbi travestiti accalcati e che per un po’ hanno prodotto l’immagine ben nota agli internauti. La direzione della nota galleria di negozi ha fatto subito sapere di avere agito immediatamente per liberare l’area.

La nota e le transenne

Il Centro Commerciale Campania di Marcianise specifica che “non è stata organizzata nessuna festa per il Carnevale. Visto lo spontaneo ma inopportuno accalcarsi della clientela si è provveduto immediatamente a sgomberare l’area in questione, transennando il centro della piazza. Tutto per evitare che si potessero ripetere situazioni spiacevoli”.