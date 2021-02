Il video l’ha pubblicato il Corriere del Mezzogiorno ed è preso da Tik Tok. Su quel social impazza di tutto, compreso questo ragazzino che si è messo alla guida del treno Circumvesuviana entrando in cabina e suonando il clacson. Gesta da immortalare, chiaramente, e come? Sui social.

Legambiente

«I treni sono rock, ma il trasporto è lento». Legambiente cita Adriano Celentano per la parte campana dello studio nazionale sulla mobilità pubblica, che evidenzia, nella regione, un crollo dei pendolari del 44% in otto anni. Ma se alcuni vagoni sono stati oggetto di restyling, la maggioranza resta vecchia e lontana dagli standard europei con il 65,9% dei treni che ha oltre 15 anni. È quanto evidenzia il rapporto Pendolaria di Legambiente. Se in alcune Regioni, spiega Legambiente, il numero degli spostamenti in treno è quasi raddoppiato tra il 2011 e il 2019, la Campania registra a un calo importante: dal 2011 al 2019 si è passati da 467.000 a 261.193, il 44 % in meno, uno dei dati peggiore tra tutte le regioni italiane.