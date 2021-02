Il locale era apparentemente chiuso, ma le voci e la musica ad alto volume provenienti dall’interno hanno insospettito i finanzieri del comando provinciale di Salerno. Una volta entrati all’interno della pizzeria si sono trovati davanti a una festa di laurea. E’ accaduto a Pagani, dove i baschi verdi della compagnia di Scafati, durante un normale servizio di controllo per il rispetto delle misure “anti-Covid”, sono stati attirati dal trambusto che proveniva dall’esercizio commerciale nella periferia della cittadina dell’Agro. All’interno i militari hanno trovato addobbi, festoni, ed un assembramento di persone completamente incuranti dell’obbligo di distanziamento. Oltre ad essere prive di qualsiasi dispositivo di protezione individuale.

La festeggiata

Tra i 13 soggetti identificati, la 24enne neo-laureata, originaria di Nocera Inferiore, la quale aveva deciso di festeggiare organizzando una serata “per pochi intimi”. Per tutti gli invitati e’ scattata l’identificazione e la sanzione di 400 euro. L’inosservanza delle norme anti-contagio, anche perche’ nel frattempo era entrato in vigore il coprifuoco delle 22. Pur beneficiando delle riduzioni previste in caso di pagamento immediato il “conto” complessivo della trasgressione ammonta comunque a quasi 4.000 euro. Piu’ gravi le conseguenze per il titolare della pizzeria, il quale per cinque giorni ha dovuto rinunciare alle aperture a pranzo e all’asporto consentiti nelle regioni in zona gialla.