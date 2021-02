Sferzata di neve in Campania, a Napoli ed anche nei Paesi Vesuviani. Niente di particolarmente importante finora, ma a quota zero e nel Napoletano è già uno spettacolo insolito. Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Ottaviano tra le città locali dove qualche fiocco sta cadendo imbiancando per lo più le automobili ed in piccola parte anche le strade.

Le temperature

Al momento la temperatura seppur rigida non è ancora a quota zero, dunque la neve come si suole dire non riesce ad attecchire. Nella notte dovrebbe però esserci un altro lieve calo delle temperature. E se continuasse a nevicare il risveglio potrebbe essere bianco come accaduto un paio di volte negli ultimi anni.