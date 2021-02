“Nessuna pietà per chi infrange le regole. Pene severe per gli irresponsabili che diffondono il virus nella nostra città. Incoscienti che non hanno cura della salute dei cittadini e delle persone che oggi soffrono, attaccate ad una bombola di ossigeno in un letto di ospedale”. Lo ha detto il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, raccontando dell’edicola aperta dalla proprietaria positiva al Virus.

I fatti

“Nel corso dell’attività di controllo per le disposizioni anti-Covid sul territorio cittadino, gli uomini della Polizia di Stato, coordinati dal primo dirigente Pietropaolo Auriemma, e gli agenti di polizia municipale, sotto la guida del comandante Antonio Vecchione, hanno beccato un’edicolante di piazza Matteotti che svolgeva regolarmente la sua attività in negozio. Nonostante il fatto nei giorni scorsi sia risultata positiva al tampone per Covid-19. Le forze dell’ordine hanno provveduto pertanto a chiudere l’esercizio commerciale, facendo scattare la denuncia alla titolare del negozio per epidemia colposa”, fa sapere il sindaco. Il primo cittadino

“In qualità di massima autorità sanitaria cittadina, invito tutte le persone che negli ultimi giorni hanno frequentato l’edicola di piazza Matteotti, nei pressi della stazione ferroviaria, ad autodenunciarsi e a mettersi in isolamento fiduciario o ad effettuare un tampone in via cautelativa, per evitare di innescare un focolaio in città, in un periodo già delicato per l’incremento dei contagi su tutto il territorio comunale. La salute dei cittadini è la mia assoluta priorità. E chi si macchia di gesti di leggerezza e superficialità mette a rischio la salute di centinaia di persone e non può passarla liscia”.