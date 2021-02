“Ho firmato un’ordinanza che impone una serie di restrizioni per la giornata di Carnevale”. Ad annunciarlo è il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga. “Divieto di stazionamento nelle principali piazze di Poggiomarino e la chiusura degli esercizi commerciali dalle ore 14, con alcune eccezioni. Sono misure imposte dal delicato momento che stiamo attraversando. Ci saranno certamente tempi migliori, ma tutti insieme dobbiamo sconfiggere questo maledetto nemico”.

I particolari

In particolare le piazze off limits per Carnevale saranno Piazza Nicola Nappo, Piazza Mazzini, l’area mercatale, Piazzetta IV Novembre, Piazza De Marinis e Piazza Santissimo Rosario di Flocco. I negozi dovranno invece chiudere alle 14. Resta consentita solo l’apertura di farmacie, tabacchi ed edicole. Bar, ristoranti, pub e pizzerie il 16 febbraio dopo le 14 potranno solo consegnare a domicilio.