Un progetto su cui si discuteva da tempo, ha ricevuto ieri l’ok dall’amministrazione di Poggiomarino guidata dal sindaco, Maurizio Falanga. Si tratta dell’ampliamento del cimitero cittadini voluto fortemente in Giunta ed in consiglio da FdI rappresentato dal vicesindaco Lugi Belcuore. “È evidente – spiega – che quello dell’ampliamento dell’area cimiteriale è un intervento particolarmente atteso dalla comunità Poggiomarinese. Consente di risolvere il problema della carenza di cappelle gentilizie e di riqualificare una parte del cimitero”.

Le reazioni

“Alla luce dei fatti, per avere un immediato riscontro, riapriremo nuovamente l’avvio dell’iter, Daremo la possibilità ai cittadini di far pervenire le domande e dare l’opportunità a tutti di farlo adesso”, conclude il vicesindaco. Soddisfazione espressa anche da parte del capogruppo di Fdi in consiglio comunale Giuseppe Orefice: “Un importante risultato raggiunto con la speranza di poter realizzare altri grandi progetti. Vogliamo continuare su questa strada realizzando opere e servizi a misura dei cittadini”.