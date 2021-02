Una settantenne investita all’esterno della Chiesa della Madonna delle Grazie a Giugliano. Il fatto è successo ieri poco dopo le 19,30. La donna stava attraversando quando un’auto in corsa l’ha travolta. La 70enne è caduta rovinosamente a terra, perdendo i sensi, ed è stata soccorsa da altri fedeli che hanno chiamato il 118, prima del trasporto all’ospedale San Giuliano. L’investitore, dopo l’impatto, non si è fermato e non ha prestato soccorso.

Le condizioni

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. La donna, prima del trasporto in ospedale, ha ripreso conoscenza, ma è arrivata in ospedale in codice rosso.