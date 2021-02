Giù nel dirupo con l’auto, 56enne resta incastrato nell’abitacolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Puzzillo a Contrada, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Il veicolo è finito in una scarpata ribaltandosi. L’uomo alla guida di 56 anni, originario di Forino, è rimasto incastrato nell’abitacolo.

I soccorsi

Estratto dai caschi rossi che poi lo hanno affidato ai sanitari del 118. Disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. Si attende di conoscere gli esami sull’uomo per capire quanto siano gravi le ferite riportate nel sinistro.