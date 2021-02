Preoccupa l’impennata di contagi ad Avellino dove sono otto i nuovi casi accertati. Ma le cose vanni peggio a Montoro dove i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 14.T re minicluster isolati tra loro, che hanno innescato contagi a catena in alcuni nuclei familiari. Tre le frazioni interessate: Torchiati, Borgo e Banzano. In uno dei casi a scatenare l’infezione sarebbe stata una festa di compleanno, celebrata in una masseria, in concomitanza della tradizionale uccisione del maiale.

Il focolaio

Negli altri due casi si tratterebbe di sequenze di contagi ben accertare e circoscritte rispetto ad alcune attività commerciali. Ma procedono spedite le operazioni di accertamento sanitario, grazie al drive in zonale, che stanno riuscendo a mappare con precisione il contagio in paese.