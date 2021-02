Contrasto ai parcheggiatori abusivi da sempre uno dei punti saldi dell’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Quattro sono le persone sanzionate dai militari della Compagnia Vomero Arenella perché sorprese in zona ospedaliera a chiedere senza alcun titolo denaro ad automobilisti in cerca di sosta. Alla multa, i militari hanno infatti abbinato anche una comunicazione all’Inps: i 4 risultavano beneficiari del reddito di cittadinanza. Grazie alla segnalazione l’istituto di Previdenza sociale ha revocato il beneficio.

L’operazione

Arrestato dai Carabinieri della stazione di Fuorigrotta per evasione Ricardo Scarano, 42enne del posto. Sottoposto alla detenzione domiciliare, Scarano ha lasciato la sua abitazione di Via Rossetti per raggiungere il piazzale dello stadio San Paolo dove generalmente “lavora” come parcheggiatore abusivo. Riconosciuto dai militari, il 42enne è finito in manette ed è sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.