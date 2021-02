Il video sta girando da giorni di cellulare in cellulare, ed il fatto è realmente accaduto, verificato e denunciato. Solo per puro caso una banda di topi d’appartamento non è riuscita a portare a segno l’ennesimo colpo, stavolta a Palma Campania. Accade tutto in via Sediari, appena qualche giorno fa, poco prima delle 17.30. Davanti ad un cortile giunge un’auto da cui escono diversi uomini. Poco dopo però il Suv di uno dei proprietari fa rientro ed è li che i malviventi sono scoperti e costretti a scappare. Solo per caso, dunque, ad una famiglia viene evitato di essere completamente svaligiati.

Il filmato

Le fasi che si vedono nel filmato sono concitate. Dalle telecamere spuntano in totale quattro uomo che si infilano di corsa nell’auto del “palo”. Al Suv non resta che fare marcia indietro per provare forse a recuperare qualcosa che alla fine i ladri sono riusciti comunque a portare via. Un “colpo” che non è andato a segno, almeno non come voleva la banda. Ma è chiaro che da troppo tempo, in tutta l’area vesuviana, si continuano a verificare furti anche in pieno giorno e nel giro di pochi minuti. Banditi senza scrupoli e paura contro cui è difficile avere la meglio con i mezzi tra le mani delle forze dell’ordine troppo poche numericamente e male equipaggiate. Basti pensare su quali veicoli e di quale potenza si muovano questi gruppi di malviventi.