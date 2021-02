C’e’ chi si allenava in palestra con il personal trainer e chi giocava a carte in un circolo con altre dieci persone senza indossare la mascherina. Controlli della Guardia di Finanza in diverse zone della provincia di Salerno: scattate multe e sequestri. A San Marzano sul Sarno, individuato un bar in cui numerosi clienti giocavano a carte indisturbati, consumando a dispetto dell’ormai consolidato divieto. Oltre ai 10 avventori, privi di qualsiasi dispositivo di protezione individuale, senza nemmeno osservare la prevista distanza interpersonale, verbalizzato anche il proprietario, che ha subito la chiusura temporanea. Stessa sorte per un locale di Sant’Egidio del Monte Albino con all’interno una cliente.

Più a Sud

In un’altra circostanza, i finanzieri della Tenenza di Vallo della Lucania hanno scoperto una palestra rimasta aperta in via totalmente abusiva. Insospettiti da un ragazzo visto rientrare nella propria auto con borsone sportivo al seguito, i militari avevano fatto immediatamente ingresso nella struttura. Ed infatti, nonostante le saracinesche abbassate, era li’ presente una persona intenta ad allenarsi sotto la supervisione del proprietario/personal trainer.